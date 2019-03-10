بالوثيقة.. مجلس الانبار يحدد سعر وقوف السيارات في مرآب وساحات المحافظة

الخليج 365/ بغدادحدد مجلس مُحافظة الانبار، اجور وقوف السيارات في مرآب وساحات المحافظة.

وتبين الوثيقة التي حصلت الخليج 365، على نسخة منها انه "اقتضى استيفاء مبلغ 1000 دينار فقط عن اجور دخول السيارات المدنية الى الكراجات والساحات العامة".

واضافت انه "يستثنى من ذلك سيارات الدوائر الحكومية اثناء فترة الدوام الرسمي".



