صلاح الدين تمدد العطلة في ثلاثة اقضية بالمحافظة ليوم غد الاثنين

اعلنت محافظة صلاح الدين، الاحد، عن تمديد العطلة في ثلاثة اقضية بالمحافظة ليوم غد الاثنين.
وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، قرر تمديد العطلة ليوم غد الاثنين الموافق الـ11 من اذار الحالي، في اقضية سامراء وبلد والدجيل".
واضافت المحافظة ان "ذلك جاء بعد الزخم الكبير لزيارة العبتبات المقدسة في سامراء، بمناسبة ذكرى وفاة الامام علي الهادي".
وتشهد مدينة سامراء في كل عام، توافد مئات الالاف من الزوار إلى مرقدي الإمامين علي الهادي، والحسن العسكري (عليهما السلام)، لإحياء ذكرى وفاة الإمام الهادي التي تصادف الثالث من شهر رجب الحالي.
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