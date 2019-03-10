بالوثيقة.. تحديد يوم غد موعدا للنظر بدعوى محافظ البصرة ضد رئيس مجلس المحافظة

الخليج 365/ بغدادحددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم غد الثنين موعدا للنظر بالدعوى التي قدمها محافظ البصرة اسعد العيداني ضد رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد كيطان.

واشارت وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها ان المحكمة الاتحادية قررت تعيين يوم غد الاثنين موعدا للنظر في الدعوى المرقمة 229/الاتحادية/2018 الماقمة من قبل المدعي اسعد عبد الامير الغفار محافظ البصرة اضافة لوظيفته ضد المدعى عليه رئيس مجلس محافظة البصرة اضافة لوظيفته راجين تبليغ المدعى عليه بموعد المرافعة واعادة النسخة الثانية من ورقة التبليغ موقعة ومصدقة وفق القانون.



وذكر مصدر مطلع لـ الخليج 365، ان "الدعوى مرفوعة ضد وليد قيطان رئيس مجلس محافظة البصرة بالوكالة جاءت عندما كان رئيس المجلس المنتخب البزوني في السجن، حيث كان قيطان يشغل منصب نائب رئيس المجلس ورئيس المجلس وكالة".



