وصول وفد لبناني رفيع المستوى الى العراق

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر سياسي، الاحد، بأن وفدا لبنانيا رفيع المستوى وصل الى العراق، مبينا ان الوفد برئاسة وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وفدا لبنانيا رفيع المستوى وصل الى العراق برئاسة وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الوفد سيشارك في اعادة اعمار المناطق المتضررة والتباحث بامور اخرى اهمها الاستثمار في العراق"، مشيرا الى ان "الوفد يتالف من 25 رجل اعمال ومن مختلف المجالات والاختصاصات بالاضافة الى سفير لبنان في العراق علي حبحاب".

