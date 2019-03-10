النزاهة توجه تحذيرا الى محافظة واسط

الخليج 365/ بغداددعت هيئة النزاهة، الاحد، إلى ضرورة توفير البيئة اللازمة للتعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، فيما وجه تحذيرا الى محافظة واسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات وتوفير البيئة اللازمة للتعليم؛ لما في ذلك من دورٍ فاعلٍ في رفع المستوى العلميِّ للطلبة"، مطالبة مديرية تربية محافظة واسط بـ"أخذ الاحتياطات اللازمة عبر التنسيق مع الجهد البلديِّ، من أجل منع تكرار تسرُّب مياه الأمطار إلى بعض مدارس المحافظة".



والفت دائرة الوقاية في الهيئة فريقاً استقصائياً؛ للوقوف على حيثيات التسجيل الفديوي الذي تناقلته عددٌ من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهِرُ تسرُّب مياه الأمطار إلى غرف إحدى مدارس المحافظة أثناء فترة أداء الطلبة لامتحانات نصف السنة، إذ انتقل الفريق مباشرةً إلى موقع مدرسة التقية في قضاء الصويرة وأجرى اتصالاتٍ مباشرةً مع الوكيل الإداريِّ لوزارة التربية والجهات المعنية بالمحافظة؛ بغية الوقوف على تفاصيل الموضوع والأسباب التي أدَّت إلى ذلك.

واضافت الهيئة ان "الفريق قام وبالتنسيق مع الجهد الهندسيِّ والبلديِّ في المحافظة بسحب المياه المُتسرِّبة إلى المدرسة وتسوية الأرض المقابلة لها وفرشها بمادة السبيس، لمنع تسرُّب المياه إليها ثانيةً".

وحذرت الهيئة "في كتابٍ مرسلٍ إلى محافظة واسط، من تكرار هذه الحالات"، داعيةً إلى "توفير البيئة الملائمة للتعليم؛ بغية الإسهام في رفع مستواهم العلميِّ".

ولفتت الهيئة إلى "ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المحافظة وجهدها البلدي والهندسي؛ لتلافي حدوث مثل هذه الحالات".

وكانت عددٌ من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيِّ نشرت تسجيلاً فيديوياً يظهر تسرُّب مياه الأمطار لقاعات إحدى المدارس في الصويرة بمحافظة واسط أثناء أداء طلابها امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي.

