أمانة بغداد تعيد فتح شارع في المنصور مغلق منذ 2003

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاحد، عن اعادة افتتاح شارع فرعي مغلق منذ عام 2003 يؤدي لشارع 14 رمضان بمنطقة المنصور.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة بلدية المنصور افتتحت صباح اليوم زقاق (30) ضمن محلة (611) بمنطقة الداوودي في المنصور يؤدي الى شارع 14 رمضان المغلق منذ عام 2003 "، مشيرة الى انه "سيسهم في فك الاختناقات المرورية بشكل كبير في المنطقة".



واضافت ان "ملاكات الدائرة أزالت تجاوزات أصحاب المطاعم المطلة على شارع 14 رمضان وكذلك المخازن والمولدات"، لافتة الى انها "مستمرة في تنفيذ خطتها بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد لإعادة افتتاح جميع الشوارع المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية في عموم مناطق العاصمة".

يذكر ان قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد افتتحت عددا كبيرا من الشوارع المغلقة، حيث انها مستمرة بفتح باقي الشوارع وازالة التجاوزات الحاصلة عليها لاسيما بعد تحسن الوضع الامني في العاصمة بغداد.

