جنايات البصرة تحكم بالسجن على متهمين بسرقة سيارات

الخليج 365/ البصرةأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الأحد، أن محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكمين مزدوجين بالسجن لمدة عشرين سنة بحق متهمين اثنين بسرقة السيارات.

وذكر المكتب في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً بالسجن عشر سنوات بحق متهمين اثنين استناداً لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك"، مبيناً أن "الحكم صدر بحقهما لقيامها في (28 تموز 2017) بسرقة سيارة من نوع (كيا ريو) تحت تهديد السلاح في حي الغدير مع سرقة مبلغ من المال وهواتف نقالة".



ولفت المكتب ضمن البيان، إلى أن "حكماً آخر صدر بحق المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وفق نفس المادة القانونية لقيامهم بسرقة سيارة أخرى من نوع (هونداي اكسنت) تحت تهديد السلاح"، مضيفاً أن "المحكمة قررت تنفيذ العقوبتين بالتعاقب".

يشار الى أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتشهد جرائم جنائية مختلفة من أبرزها القتل والسرقة وتجارة وتعاطي المخدرات، ويتم القاء القبض يومياً على متهمين بتلك الجرائم من قبل القوات الأمنية.

