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موظفو وزارة النفط يطالبون بتوزيع اراضٍ وتحسين الاجور

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الخليج 365/ بغداد
نظم العشرات من موظفي وزارة النفط، الاحد، تظاهرة امام مبنى الوزارة لرفع عدد من المطالبات بينها توزيع قطع اراضٍ وتحسين الاجور.

وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "نحو ٢٥٠ الى ٣٠٠ موظف بوزارة النفط نظموا، صباح اليوم، تظاهرة امام مبنى الوزارة في بغداد، لرفع جملة من المطالب منها تثبيت العقود والأجور اليومية وتوزيع قطع أراضي للموظفين وتحسين الأجور".

وأوضح ان "المتظاهرين طالبوا ايضا بالتحقيق بأسباب خسارة شركة نفط الشمال وقلة الارباح"، مشيرا الى أن "القوة الامنية الماسكة للأرض أدت واجبها بحماية المتظاهرين".



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