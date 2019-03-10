قيادية كردية تدعو رئيس الجمهورية الى محاربة الفساد في حزبه وانهاء حكم العائلة

دعت القيادية الكردية سروة عبد الواحد، الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح الى البدء بمحاربة الفساد من حزبه، فيما طالبت بانهاء حكم العائلة في السليمانية.
وقالت عبد الواحد في تغريدة لها على حسابها بتويتر، وتابعتها الخليج 365، ان "الذي يريد محاربة الفساد يبدأ من حزبه"، مبينة "انني اتفق مع الرئيس برهم صالح في نوجهه بمحاربة الفساد".
واضافت "اتمنى ان يبدا من حزبه وينهي حكم العائلة في السليمانية اولا"، مشددة على "ضرورة الكشف عن اصحاب الشركات لحزبه وتمويل الاتحاد وخصوصا هو اعترف سابقا بأن الاتحاد حزب فاسد".
واكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان قضية مكافحة الفساد لا تُعالج بالشعارات وانما بالإجراءات العملية.
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