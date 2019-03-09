مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل

الخليج 365/ بغدادرفع مجلس النواب جلسته التي عقدت، اليوم السبت، الى الاثنين المقبل.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رفع جلسة المجلس المنعقدة، اليوم، الى الاثنين المقبل".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المجلس صوت خلال جلسة، على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين، وايضا على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية، بالاضافة الى أنه وجه باستضافة هيئة المنافذ لمعرفة عدم تطبيق التعرفة الكمركية ببعض الاحيان".



وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي وحضور رئيسي الجمهورية والوزراء.