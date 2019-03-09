البرلمان يصوت على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته، اليوم، على صيغة قرار من حيث المبدأ يتضمن الغاء مكاتب المفتشين العمومين".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرار يتضمن ايضا "تفعيل دور الادعاء العام".
وكان النائب علي الصجري اكد، في (26 كانون الثاني 2019)، ان من اولويات عمله بالفصل التشريعي الثاني في البرلمان هو تمرير قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، مبينا ان هذه المكاتب اصبحت الجزء الاكبر من الفساد.
وطالبت النائبة عن تحالف سائرون مناهل الحميداوي، في 24 تشرين الثاني 2018، رئاسة البرلمان بإحالة مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى اللجنة المالية من أجل تشريعه، معتبرةً أن مكاتب المفتشين أصبحت "حلقة زائدة ومنفذاً للفساد".
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