رئيس المجلس الاعلى: الانتصار على داعش أعجوبة العالم

أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، السبت، أن الانتصار على "داعش" أعجوبة العالم، فيما اشار الى أن الحشد الشعبي اصبح وجودا، وروحيته انعكاسا للاستبسال الحسيني.
وقال حمودي في بيان تلقته الخليج 365، إن "الشهادة هي العنوان الابرز لكفاح الشعب العراقي وجهاده ونضاله في الاربعين سنة الماضية، حيث قدم الاف الشهاداء والضحايا في مسيرة مواجهة الاستبداد الصدامي ونيل الحرية والكرامة، وهو الشعب الابي واصل مسيرته عبر قواه السياسية وفصائله الجهادية المسلحة بتحرير العراق من الاحتلال".
وأضاف حمودي، أن "الانتصار على داعش اعجوبة العالم حيث سجل العراق ببطولاته اروع المشاهد"، لافتا الى أن "الحشد الشعبي اصبح وجودا، وروحيته انعكاسا للاستبسال الحسيني".
وتابع، أن "شهيد المحراب هو المعبر الجامع لكل شهداء العراق لمسيرته الطويلة وعطائه في طريق الحرية ومواجهة الاستبداد"، مشيرا الى أن "مشروع التقسيم تم بيد صهيونية وعبر ايجاد المجموعات الطائفية والتكفيرية والعنصرية والترويج".
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