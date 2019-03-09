مصرع ثلاثة ضباط في حادث سير على الطريق الرابط بين البصرة وذي قار

الخليج 365/ البصرةأفاد مصدر امني، السبت، بأن ثلاثة ضباط في الجيش العراقي فارقوا الحياة من جراء تعرضهم الى حادث سير على الطريق الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار عندما كانوا في طريقهم للمشاركة في دورة عسكرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة ضباط في الجيش العراقي من أهالي البصرة، جميعهم برتبة (رائد)، فارقوا الحياة بسبب تعرضهم الى حادث سير مروع على الطريق السريع الذي يوصل البصرة بالمحافظات الأخرى"، مبيناً أن "الضحايا كانوا متجهين الى محافظة ديالى للمشاركة في دورة عسكرية".



يذكر أن محافظة البصرة تشهد على نحو يومي وقوع حوادث سير بعضها تسفر عن وفيات، وأفدح تلك الحوادث تحصل على الطرق التي تربط مركز المحافظة بالأقضية والنواحي، إضافة الى الطريق السريع الذي يربط البصرة بالمحافظات الأخرى.