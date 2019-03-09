مكتب عبد المهدي للسومرية: المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية أمام فندق الرشيد والبرلمان

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية من شارع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمام فندق الرشيد ومبنى البرلمان وسط بغداد.
وقال السكرتير الشخصي لمكتب عبد المهدي، الفريق الركن محمد حميد، إن "الجهد الفني باشر اليوم برفع الحواجز الكونكريتية من تقاطع الخرطوم وشارع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأمام فندق الرشيد ومبنى البرلمان".
وأضاف حميد في حديث لـ الخليج 365، أن "فندق الرشيد سيكون جاهزاً لاستقبال المواطنين مباشرة بعد رفع جميع الحواجز المحيطة به".
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