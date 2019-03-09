روحاني يأمل توقيع اتفاقيات قیمة وهامة خلال زيارته للعراق

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، عن أمله بتوقيع اتفاقيات "قيمة وهامة" خلال زيارتة للعراق، فيما أكد السفير العراقي الجديد لدى إيران سعد قنديل أن جميع الظروف مهيأة لنجاح الزيارة.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيراني عن روحاني قوله خلال تسلمه اوراق اعتماد السفیر العراقي الجدید لدی طهران سعد قندیل، إن "هناك إمكانیات كبیرة تتمتع بها طهران وبغداد یمكن استخدامها لتوطید التعاون بینهما أكثر فأكثر"، معتبرا "العلاقات بین الشعبین الایراني والعراقي رصیدا یمكن توظیفه لتعمیق العلاقات الثنائیة في شتی المجالات".
ولفت الرئيس الإيراني، إلى زیارته المرتقبة إلی العراق، معرباً عن "أمله بأن تتمخض عن التوصل إلی اتفاقیات قیمة وهامة فی اطار تمتین العلاقات بین البلدین الشقیقین والصدیقین".
من جانبه قال قنديل إن "العراق یعتبر إیران من إهم دول المنطقة ومن هذا المنطلق یعمل علی توسيع وتوطید العلاقات معها أكثر فأكثر"، متابعاً أن "جميع الظروف مهيأة في العراق لنجاح زيارة الرئیس الإیراني".
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