نائب يدعو القضاء إلى تجاوز مرحلة "السكوت" في متابعة قضايا الفساد والهدر

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، السبت، على ضرورة أن تخرج جلسة البرلمان لهذا اليوم بإجراءات حقيقة تضع حدا لـ"كابوس الفساد"، فيما دعا السلطة القضائية للتحرك بشكل أنشط لتجاوز مرحلة "السكوت" في متابعة قضايا الفساد المالي والإداري.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من المشكلات الجسيمة التي يعاني منها العراق وخصوصا ملف الفساد الذي يعتبر من الملفات الحساسة والخطيرة"، مبيناً أننا "لا يمكن ان نعالج مشكلاتنا الاستراتيجية الموجودة في بنية الدولة عبر شعارات وجلسات فيها زخم اعلامي اكثر مما فيها زخم ميداني وافعال على الارض".



وأضاف العقابي، أن "جلسة اليوم مهمة لرفع هذا الكابوس الذي جثم على صدر البلد لسنين طوال"، لافتا إلى أن "الجلسة ينبغي أن نخرج منها بإجراءات حقيقية تضع حدا لهذا الكابوس وأن تكون هناك نية صادقة وجادة وملموسة يشعر بها المواطن للحفاظ على ثروات البلد والمضي بالعمران وتوفير الخدمات".

واشار العقابي، الى ان "السلطة القضائية عليها ان تتحرك بشكل انشط لتجاوز مرحلة السكوت في متابعة قضايا الفساد المالي والاداري وهدر المال العام".

وكان مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني، بحضور رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس السلطة القضائية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وكالة لمناقشة ملفات الفساد.

