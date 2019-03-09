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اعلنت امانة بغداد، السبت، انها ستقوم بقطع جزء من شارع الكرادة خارج وسط العاصمة، داعية المواطنين الى سلك طرق بديلة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة ستقوم خلال الساعات القليلة القادمة بقطع جزء من شارع كرادة خارج تحديدا المقطع القريب من تقاطع المسبح وبطول 70 مترا"، داعية المواطنين الى "اتخاذ طرق بديلة تلافياً لحدوث زحام مروري يسبب إرباكا في حركة السير".
واضافت ان "ذلك جاء للضرورة القصوى"، مشيرة الى انها "ستقوم باصلاح تخسف في خط مجاري يبلغ قطره 1000 ملمتر ( 1 متر) وبعمق 7 أمتار".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تخسف عميق في شارع الكرادة خارج والامانة تنوه عن قطع جزء منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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