البرلمان يعقد جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي



عقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي وحضور رئيسي الجمهورية والوزراء. الخليج 365/ بغدادعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي وحضور رئيسي الجمهورية والوزراء. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد جلسته الأولى في القاعة البديلة للبرلمان بمنطقة العلاوي، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصلا إلى قاعة الجلسة".







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