نائبة تطالب بشمول منتسبي القوات الامنية والحشد بالدخول الشامل لاداء الامتحانات الخارجية

الخليج 365/ بغدادطالبت النائبة عن تحالف سائرون هوازن الشمري، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالإيعاظ أن يوعز الجهات المعنية بالسماح لمنتسبي القوات الامنية والحشد الشعبي بشمولهم بالدخول الشامل لاداء الامتحانات الخارجية.

وقالت الشمري، إن "على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يوعز إلى الجهات ذات العلاقة بالسماح لمنتسبي القوات الأمنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي بكافة فصائله بشمولهم بالدخول الشامل لاداء الامتحانات الخارجية لخوض الامتحانات من جميع المؤسسات الأمنية".



وأشارت الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إلى أن "منتسبي القوات الامنية بكافة صنوفها تركوا مقاعدهم الدراسية لحماية العراق وحفظ الأمن".

وأضافت الشمري، أن "هذا الأمر سوف ينتج كوادر أمنية وعسكرية أكثر علماً ومعرفة وستسهم بإنتاج الجندي والمنتسب الأمني المثقف الواعي".

يذكر أن مدير دائرة تقويم الامتحانات شاكر نعمة أعلن، في وقت سابق، الالتزام بكافة القوانين والتعليمات المعمول بها، والتي تنص بعدم السماح لطلبة الدراسات الخارجية باداء الامتحانات النهاية في حال عد اجتيازهم الامتحان التمهيدي.

