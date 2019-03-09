السفير الايراني: روحاني سيلتقي خلال زيارته العراق السيستاني



كشف السفير الايراني في العراق ايراج مسجدي، ان الرئيس الايراني حسن روحاني سيلتقي المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني. الخليج 365/ بغدادكشف السفير الايراني في العراق ايراج مسجدي، ان الرئيس الايراني حسن روحاني سيلتقي المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني. ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن مسجدي قوله ان "الرئيس حسن روحاني سيلتقي خلال زيارته المرتقبة الى العراق، بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني". ومن المقرر ان يجري الرئيس الايراني حسن روحاني زيارة العراق بغد غد الاثنين الـ11 من اذار الحالي، حيث سيلتقي خلالها المسؤولين العراقيين على رئيسهم رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، ويبحث معهم تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات السياسية في المنطقة.





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