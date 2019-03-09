حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، الكتل السياسية من "الذهاب إلى المجهول"، مبدياً استعداده لـ"التنازل عن كل شيء من أجل العراق"، وفيما أكد أن المعركة مع "الإرهاب" لم تنته، دعا القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى عدم السماح بوجود ثغرة قد يعود منها "الإرهاب".
وقال العامري في كلمته بمناسبة "يوم الشهيد العراق"، "مستعدون للتنازل عن كل شيء من أجل العراق"، مضيفاً "نحن في مركب واحد أما ننجح جميعاً أو نذهب إلى المجهول جميعا، الشعب يريد حلاً عملياً للمشاكل، ولا يحتاج شعارات، تعالوا نتفق على ببرنامج نحن فيه الأولويات".
وفي سياق منفصل، أشار العامري إلى أن "المعركة مع الإرهاب لم تنتهِ"، ماضياً إلى القول، إن "على الأجهزة الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة اتخاذ جميع الإجراءات من إعادة انتشار القوات والجهد الاستخباري والتدقيق والتفتيش من أجل عدم السماح بوجود ثغرة قد يعود منها الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر العامري يحذر من "الذهاب للمجهول" ويؤكد: مستعدون للتنازل عن كل شيء للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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