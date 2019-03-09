الحكيم يعلق على "الخروق" الأمنية الأخيرة ويدعو لمغادرة الأساليب "التقليدية"

الخليج 365/ بغداددعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، السبت، إلى مغادرة الخلافات من أجل استمرار "المشروع الوطني"، مطالباً بمغادرة الأساليب "التقليدية" في إيجاد الحلول للخدمات، وفيما علق على "الخروق" الأمنية الأخيرة، أكد أن تنظيم "داعش" ما يزال موجوداً.

وقال الحكيم في كلمته خلال بمناسبة الذكرى السنوية لـ"يوم الشهيد العراقي"، "أصبحنا أمام حاجة ملحة للاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة وموحدة"، مشيراً إلى أن "استمرار المشروع الوطني يتطلب منا مغادرة اختلافاتنا والتوجه لتبني أولويات شعبنا".



وأضاف الحكيم، أن "توفير المتطلبات الأساسية للعيش الكريم التي تسمح بعودة النازحين وإعمار المدن وايجاد مصالحات محلية حقيقة والتعامل مع مخلفات الإرهاب الداعشي وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمقاتلين الأبطال أمور أساسية".

وبشأن فرص العمل الخدمات، تابع الحكيم، "نحتاج إلى مغادرة الأساليب التقليدية التدريجية في إيجاد الحلول للخدمات، ليس هناك معنى لوجود الفرص والامكانيات اذا لم تتحول إلى امتيازات يستفيد منها المواطن البسيط، بعيداً عن آفة الفساد والتباين في الدخل التي أفرزت قلة مستفيدة (مقابل) عامة الشعب التي تعيش المعاناة".

وفي سياق منفصل، قال الحكيم، إن "داعش ما يزال موجوداً فكراً وأجندات وخلايا نائمة وفاعلة، ونحتاج إلى دعم مؤسسات الأمنية بكافة صنوفها لتقوم بمباغتة للقضاء على ما تبقى من تلك التنظيمات"، ماضياً إلى القول "ينبغي أن لا نسمح بأية خروقات تعيدنا لمربع عدم الاستقرار، وما حصل مؤخراً إشارات ينبغي أن نقف عندها".

