بالصور.. قطع الطريق المؤدي الى ساحة الحرية وسط بغداد

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افاد مصدر امني، السبت، بأن القوات الامنية قطعت الطريق المؤدي الى ساحة الحرية وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية قامت اليوم بقطع الطرق المؤدية الى ساحة الحرية (الطابقين)، في منطقة الجادرية وسط بغداد، من سابق انذار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك ادى الى امتعاض المواطنين"، مشيرا الى ان "البعض منهم تركوا السيارات التي يستقلونها وفضلوا السير بعدما شهدت الشوارع القريبةمن الساحة زخما مروريا".
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