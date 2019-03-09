الأمم المتحدة: 3.3 ملايين عراقية بحاجة لمساعدات

الخليج 365/ بغدادقدرت الأمم المتحدة، عدد النساء والفتيات العراقيات اللاتي يحتجن لمساعدات إنسانية خلال عام 2019 بحوالي 3.3 ملايين، داعية حكومتي المركز والاقليم إلى الاستثمار الجدي في إمكانات نساء البلاد لتعزيز الاقتصاد وتنمية المجتمع.

واكد مكتبا هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالعراق في بيان مشترك "التزامهما بالعمل نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين النساء في مجال الحماية الاجتماعية وتسهيل وصولهن إلى الخدمات العامة، لرفع مستوى معيشتهن وتحسن نوعية حياة اليافعين والشباب من خلال الحراك السكاني وحقوق الإنسان".



واضاف البيان ان "النساء في العراق عانين مآسي كثيرة نتيجة النزوح المستمر، وعانين الصدمات النفسية وأشكال العنف المختلفة بسبب الأزمة المزمنة، والتي أثرت سلبا على قدرتهن في بناء مستقبل أفضل لأنفسهن ولعائلاتهن ومجتمعاتهن"، لافتا الى انه "مازالت الحاجة قائمة لإعطاء النساء والفتيات الفرصة للمشاركة بصورة فاعلة في وضع السياسات وإجراء التغييرات، خاصة وأن العراق يحاول الآن التعافي من آثار النزاع مع تنظيم داعش الذي استمر لمدة ثلاث سنوات".

ويصادف يوم الثامن من اذار من كل عام اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، والاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945.

