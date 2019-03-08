اخماد حريق مخزن كيبلات الانترنت في الكرادة

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، الجمعة، بانه تم اخماد الحريق الذي اندلع في مخزن كيبلات الانترنت بالكرادة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم، من اخماد الحريق الذي اندلع في مخزن لكيبلات الانترنت خلف مطعم صاج الريف بمنطقة الكرادة وسط بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في الحادث".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.