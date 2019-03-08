قوة امنية تفرق تظاهرات وسط البصرة وتحتجز ثلاثة من المتظاهرين

قامت قوة امنية بتفريق تظاهرات احتشدت وسط محافظة البصرة، الجمعة، فيما احتجزت ثلاثة من المتظاهرين.
وقال مراسل الخليج 365، إن قوة امنية فرقت تظاهرات قرب ديوان محافظة البصرة انطلقت اليوم الجمعة.
واضاف المراسل، أن القوة احتجزت ثلاثة من المتظاهرين بعد ان قام احدهم بإضرام النار في اطارات السيارات.
وتظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، لليوم الثاني للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ اصلاحات تشمل إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية، فضلاً عن اطلاق سراح متظاهرين.
وكانت القوات الأمنية فرقت يوم أمس (7 آذار 2019) تظاهرة احتجاجية قرب ديوان المحافظة، وبحسب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة فإن "خمسة متظاهرين تم القبض عليهم، وأصيب ضابط شرطة ومنتسب أمني وثلاثة من المتظاهرين بجروح"، ودعا المكتب الى "مراعاة لوائح حقوق الإنسان، والالتزام بقواعد فض الاشتباك اتجاه المتظاهرين".
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