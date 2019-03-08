العشرات يتظاهرون قرب ديوان محافظة البصرة لليوم الثاني

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة لليوم الثاني للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ اصلاحات تشمل إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية، فضلاً عن اطلاق سراح متظاهرين.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة، إن العشرات تظاهروا قرب ديوان المحافظة الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام، والنهوض بالوضع الخدمي، ومكافحة الفساد الإداري، وتنفيذ اصلاحات تتضمن إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية، مبيناً أن المشاركين في التظاهرة طالبوا أيضاً بإطلاق سراح متظاهرين قيد الاحتجاز.



ولفت المراسل الى أن القوات الأمنية فرضت اجراءات مشددة حول موقع التظاهرة، وأغلقت بشكل مؤقت أحد الشوارع المؤدية الى ديوان المحافظة".

وكانت القوات الأمنية فرقت يوم أمس (7 آذار 2019) تظاهرة احتجاجية قرب ديوان المحافظة، وبحسب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة فإن "خمسة متظاهرين تم القبض عليهم، وأصيب ضابط شرطة ومنتسب أمني وثلاثة من المتظاهرين بجروح"، ودعا المكتب الى "مراعاة لوائح حقوق الإنسان، والالتزام بقواعد فض الاشتباك اتجاه المتظاهرين".