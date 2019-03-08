الجبوري: تحالف البناء متماسك ولقاءات فتح وسائرون من شأنها الحفاظ على وحدة العراق

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس كتلة المحور النيابيه احمد الجبوري، الجمعة، أن البناء متماسك ولقاءات فتح وسائرون من شأنها الحفاظ على وحدة العراق ونظامه السياسي.

وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إن "تحالف البناء متماسك ولقاءات الفتح وسائرون ايجابية ومن شأنها أن تحافظ على وحدة العراق ونظامه السياسي".

وأضاف الجبوري، أن "رئيس مجلس النواب العراقي مدعوم من عموم التحالفات وهوه شخصية وطنية وطموحة".

