نائبة: جلسة الغد لن تتضمن طرح ملف استكمال الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغدادأكدت النائبة عن تحالف الفتح سهام الموسوي، الجمعة، أن جلسة البرلمان ليوم غد السبت لن يتم فيها التطرق الى استكمال الكابينة الوزارية، فيما أشارت الى الجلسة ستخصص لمناقشة ملف واحد وهو ملف مكافحة الفساد والآليات المتبعة للحد من هذه الظاهرة.

وقالت الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "جلسة البرلمان ليوم غد لن تتضمن طرح ملف استكمال الكابينة الوزارية للوزارات المتبقية الاربعة"، مبينا أن "رئيس الوزراء لم يرسل حتى اللحظة اي اسماء جديدة لمرشحي تلك الوزارات بانتظار الوصول الى توافقات نهائية يتم من خلالها تقديم تلك الأسماء والتصويت عليها في أقرب جلسة ممكنة".



وأضافت الموسوي، أن "جلسة السبت ستتركز على مناقشة ملف مكافحة الفساد والاليات الواجب اتباعها للحد من تلك الحالات السلبية التي كانت سببا في هدر ملايين الدولارات طيلة السنوات السابقة"، لافتة الى أن "الجلسة ستتضمن استضافة رئيس الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وكالة في مناقشة عامة حول اليات الوصول الى طريقة تحد من الفساد".

وكانت رئاسة مجلس النواب حددت يوم غد السبت موعدا لعقد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

