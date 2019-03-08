نائب يدعو لإعادة النظر برواتب الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمرأة

الخليج 365/ بغداددعا رئيس لجنة الصحة النيابية، الجمعة، الى إعادة النظر برواتب الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمرأة، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية العمل لتشريع قوانين تساهم في النهوض بواقع المرأة العراقية.

وقال النائب قتيبة الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "النهوض بواقع المرأة العراقية لايتم بالكلام والشعارات، بل بالعمل الجدي من أجلها، ويتوجب علينا كسلطة تشريعية أن نباشر بتشريع القوانين التي تضمن حقوق المرأة وتصون كرامتها".



وطالب الجبوري أن "الجهات المعنية إحصائيات دقيقة بأعداد الأرامل والمطلقات وكل امرأة بلا معيل"، داعيا الى "اعادة النظر برواتب الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمرأة التي لاعمل لها ولامعيل".

وتابع أن "مناسبة عيد المرأه تجعلنا نستذكر المواقف العظيمة للمرأة العراقية التي سجّلها التاريخ بأحرف من نور، فاليوم نستذكر الشهيدة أميمة جبارة التي حملت السلاح وقاتلت ضد تنظيم داعش الإرهابي حتى استشهدت، ونستذكر الأخت البطلة أم قصي التي أنقذت عشرات الشباب من مجزرة سبايكر، كما نستذكر والدموع تملأ أحداقنا أمهات شهداء سبايكر اللواتي تفطرت قلوبهن حزناً على فلذات أكبادهن في فاجعة أبكت كل الأحرار في العالم".

ويحتفل العالم في الثامن من اذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، الذي تبنته الامم المتحدة في عام 1977، من اجل استعراض ما تحقق من انجازات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية للمرأة، بهدف الوصول إلى المساواة الكاملة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.