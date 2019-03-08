شيخ دلير تدعو الرئاسات الثلاث الى إطلاق "المجلس الأعلى للمرأة"

الخليج 365/ بغداددعت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني والناشطة النسوية ريزان شيخ دلير، الجمعة، رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب الى إطلاق "المجلس الأعلى للمراة"، متسائلة اين المرأة اليوم في المواقع الحكومية والتنفيذية؟.

وقالت شيخ دلير في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ونحن نحتفل بيوم المرأة تبادر الى ذهني سوال، هل تكفي التهاني فقط للمرأة ام الأهم من التهاني هي ايجاد الحلول لمشاكلها والمساعدة الجادة في خلق مجتمع يحترم ارادتها ويحتفل بإنجازاتها ويعتبرها رقما مهما في معادلة الحياة وليست كائنا تقليديا يلبي الحاجات والمطالب؟".



وأضافت شيخ دلي، "مع هذا أتقدم بالتهنئة الصادقة لكل مرآة شامخة كجبال كردستان وجميلة كأهوار الجنوب ورائعة تشبه الوطن، انه يوما يستحق ان نحتفل به ونفتخر بالمرأة التي تبخس حقوقها يوما بعد يوم في نظام جديد يفترض انه ديمقراطي يتساوى الجميع فيه حقوقا وواجبات، اذا ونحن نحتفل بهذا اليوم ادعوا الرئاسات الثلاث ان ينتقلوا من لغة التعاطف مع المرأة الى حقيقة التعامل الواقعي معها لانها تستحق".

وتاءلت شيخ دلير، "اين المرأة في المواقع الحكومية والتنفيذية وهل تلاشى مشروع المجلس الأعلى للمراة الذي ناديت به قبل سنوات ولم يحدث اَي شي، واليوم ونحن نحتفل بيومها المميز للمراة ادعوكم يارئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب للتحدي في ان تقدموا هدية مستحقة للمراة في يومها، وهو إطلاق المجلس الأعلى للمراة، وكل عام والمرأة العراقية بكل ألوانها الجميلة دينا ومذهبا وعقيدة وتوجه فكري بكل خير، بانتظار شروق الشمس على حدث يعطيها الاحقية في وجودها في مجتمع تتسيد هي فيه بالعدد والتأثير والإنجاز".

ويحتفل العالم في الثامن من اذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، الذي تبنته الامم المتحدة في عام 1977، من اجل استعراض ما تحقق من انجازات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية للمرأة، بهدف الوصول إلى المساواة الكاملة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.

