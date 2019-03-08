علاوي: المرأة العراقية حُرمت من ممارسة دورها في بناء الوطن

الخليج 365/ بغداداعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الجمعة، أن المرأة العراقية تواجه تحديات كبيرة في ضوء غياب التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها، مشيرا الى أنها حُرمت من ممارسة دورها في بناء الوطن.

وقال علاوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "المرأة العراقية حُرمت من ممارسة دورها في بناء الوطن، وان ملايين الارامل والمُعنّفات تُرِكن دون اي برامج او خطط دعم وتأهيل، داعيا "الجهات المسؤولة بالاهتمام بسن التشريعات ووضع استراتيجيات وطنية لانصاف المرأة بدل ان تكتفي باصدار البيانات".



واشار علاوي الى "التضحيات الكبيرة والمواقف العظيمة التي قدمتها وتقدمها المرأة العراقية وهي تواجه تحديات كبيرة في ضوء غياب التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتعزز دورها ومكانتها".

ودعا الى "العمل على ان تسترد المرأة اعتبارها وتستعيد حقوقها وتتبوأ المكانة التي تليق بها وتكافيء تضحياتها وصبرها، محذراً من ان بناء العراق الديمقراطي المستقر لن يكتمل دون انصاف المراة وضمان مشاركتها الفاعلة في صنع القرار، وبحسب البيان هنّأ علاوي المرأة العراقية ونساء العالم أجمع بحلول ذكرى اليوم العالمي للمرأة".

ويحتفل العالم في الثامن من اذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، الذي تبنته الامم المتحدة في عام 1977، من اجل استعراض ما تحقق من انجازات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية للمرأة، بهدف الوصول إلى المساواة الكاملة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.