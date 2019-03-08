مستشار الحلبوسي يطالب بتأمين نقل مقاتلي الحشد من وحداتهم الى سكنهم

الخليج 365/ بغدادطالب عماد يوخنا مستشار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، من القيادات الميدانية بضرورة تأمين نقل مقاتلي الحشد الشعبي من وحداتهم الى مناطق سكناهم، داعيا الى توخي الحيطة والحذر بالحفاظ على ارواح مقاتلي الحشد.

وقال يوخنا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه "يجب على القيادات الميدانية تأمين نقل مقاتلي الحشد الشعبي من وحداتهم الى مناطق سكناهم، لعدم تكرار ماحدث باستهداف موكب لمقاتلي الحشد الشعبي التركماني التابعين الى اللواء 15 في منطقة مخمور وهم عائدين من واجبهم من قضاء تلعفر الى مناطق سكناهم في طوزخورماتو والذي تسبب باستشهاد عدد من المقاتلين وجرح الآخريين".



وأضاف يوجنا، "يجب البدء بعمليات تمشيط وتنظيف بوئر الارهاب المتبقية في تلك المناطق الهشه امنيا، والمزيد من التعاون بين مختلف القطعات الامنية لتحقيق ذلك لكي لا تكرر هذه الحوادث"، داعيا القيادات الميدانية الى "توخي الحيطة والحذر لغرض الحفاظ على ارواح مقاتلي الحشد".

وطالب يوخنا، من القضاء الاسراع، بـ "حسم كل القضايا المتعلقة بالارهاب واصدار احكام بحق مرتكبي جرائم الارهاب وعلى الجهات التنفيذية الاسراع بتنفيذ احكام الاعدام التي صدرت بحق المدانين لتكون رادعة لكل من يحاول زعزعة أمن الوطن والمواطنين".

يذكر ان مدير اعلام الحشد التركماني علي الحسيني أعلن، امس الاول الاربعاء، ان عناصر بـ"داعش" هاجموا موكبا للحشد التركماني لدى عودته من الموصل الى الطوز، مبينا ان الحادث ادى الى مقتل اثنين من الحشد واصابة اخرين.

