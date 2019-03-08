تستعد ناشطات وعاملات في مجالات الصحافة وحقوق الإنسان للخروج في تظاهرة نسوية، اليوم الجمعة، لدعم المرأة العراقية في المطالبة بحقوقها والضغط باتجاه إقرار "قانون الحماية من العنف الأسري" عبر البرلمان العراقي.
وتأتي هذه التظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وحملت مسمى مبادرة (عدها حق)، والتي من المقرر أن تشهدها ساحة التحرير وسط بغداد.
ونوهت عدد من الناشطات على مواقع التواصل بإرتداء القميص أو التيشرت الابيض مع وضع لفاف بنفسجي او الحجاب البنفسجي، ليكون لون الوقفة موحد.
كما اطلقن هاشتاك #عدها_حق #النساء_العراقيات #يوم_المرأة_العالمي
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للمرأة.. بغداد على موعد مع احتجاج نسوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.