في اليوم العالمي للمرأة.. بغداد على موعد مع احتجاج نسوي

الخليج 365/ بغدادتستعد ناشطات وعاملات في مجالات الصحافة وحقوق الإنسان للخروج في تظاهرة نسوية، اليوم الجمعة، لدعم المرأة العراقية في المطالبة بحقوقها والضغط باتجاه إقرار "قانون الحماية من العنف الأسري" عبر البرلمان العراقي.

وتأتي هذه التظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وحملت مسمى مبادرة (عدها حق)، والتي من المقرر أن تشهدها ساحة التحرير وسط بغداد.

ونوهت عدد من الناشطات على مواقع التواصل بإرتداء القميص أو التيشرت الابيض مع وضع لفاف بنفسجي او الحجاب البنفسجي، ليكون لون الوقفة موحد.



كما اطلقن هاشتاك #عدها_حق #النساء_العراقيات #يوم_المرأة_العالمي