نائبة تحذر من إحالة معمل أدوية نينوى للاستثمار

الخليج 365/ بغدادحذرت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، من قيام وزارة الصناعة بإحالة معمل أدوية نينوى للاستثمار من قبل شركة أردنية، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الصحة بالتدخل وإلغاء أي عقد أو اتفاق أبرمته وزارة الصناعة بهذا الخصوص .

وقالت النائبة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الصناعة الأردني بحث مع وزير الصناعة العراقي ملف عقد استثمار معمل أدوية نينوى من قبل شركة أردنية، وهذا الشيء يجعلنا نتساءل، هل بات العراق عاجزاً عن تشغيل معمل أدوية؟ أين خبراء الأدوية والصيادلة وآلاف الخريجين الذين أنفقت عليهم الدولة مبالغ طائلة؟ وما الفرق بيننا وبين الكادر الأردني الذي سيشغل هذا المعمل العراقي؟ هل أصبحنا الشعب الاستهلاكي الوحيد في المنطقة".



وأضافت، أن "هناك مجالات قد تحتاج الى استقدام اصحاب الخبرات والمستثمرين من الخارج، وهي مجالات صعبة ومعقدة، أما في قطاع الأدوية فيفترض أننا لدينا خبراء يعملون في هذا المجال منذ نصف قرن من الزمان، فما الجديد الذي سيقدمه المستثمر الأردني مع احترامنا للجميع".

وشددت نصيف على، "ضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزير الصحة ووضع يد الحكومة على معمل أدوية نينوى وتشغيله بكوادر عراقية أو مستثمرين عراقيين وإيقاف أية اتفاقيات أو تعاقدات لاستثماره من قبل أي شركة غير عراقية".

