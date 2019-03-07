شنكالي: اتفاق الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين لم يتطرق لتقاسم ثروات نفطية

الخليج 365/ بغدادرأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الخميس، أن الاتفاق بين حزبي الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين في اربيل كان جزء من التفاهم الستراتيجي بينهما، لافتا الى أن الاتفاق وضع الية لاختيار شخصية كردية لمنصب محافظ كركوك ولم يتحدث عن تقاسم ثروات نفطية.

وقال شنكالي في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتفاق الذي ابرم بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين في اربيل قبل ايام كان جزء من التفاهم الستراتيجي العميق بين الحزبين منذ عدة سنين"، مبينا أن "الاتفاق عالج اغلب المشاكل داخل الاقليم ومع بغداد ووضع الخطوط العريضة للمعالجات".



وأضاف شنكالي، أن "مايتعلق بكركوك ضمن الاتفاق فقد انحصر بوضع الية لاختيار شخصية متفق عليها من المكون الكردي لترشيحها لمنصب المحافظ على اعتبار ان المنصب من استحقاق الكرد انتخابيا في استحقاق من المفترض انه لايختلف عن باقي المحافظات"، مشددا على أن "الاتفاق لم يتحدث عن تقاسم ثروات نفطية او غيرها كما يحاول بعض السياسيين المحسوبين على المكونيين العربي والتركماني التطبيل له".

واكد شنكالي، أن "تلك المزايدات الرخيصة من بعض السياسيين ممن افلسوا ولم يتبق لديهم الا اللعب على الوتر الطائفي والمكوناتي للحصول على مكاسب زائلة متناسين أن كركوك ليست ضيعة لهم وان الاستحقاق الانتخابي شئ والمزايدة على امن المحافظة ومصلحة ابناءها شئ اخر"، داعيا الجميع "للجنوح الى المنطق والقانون وترك المشاحنات التي لم ولن تنفع اي طرف والابتعاد عن شحن الشارع وتحريف الحقائق والعمل المشترك لبناء المحافظة والدفاع عن حقوق ابناءها بدل السعي خلف مصالح حزبية ضيقة".

وكان الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق اعتبر الاتفاق المعلن بين الحزبين الكرديين قد يدخل كركوك في مأزق جديد، مشيراً الى أن الكرد والعرب قد استلموا منصب المحافظ ولقد آن الأوان أن يستلمه التركمان.

يشار الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني عقدا اجتماعا الاثنين 4 اذار 2019 في اربيل تم فيه التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين والذي تضمن 18 نقطة من بينها حسم اختيار محافظ كركوك.

