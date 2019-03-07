مدير بلدية الكرادة يدعو اصحاب "البسطات" الى رفعها، ويهدد بالازالة

الخليج 365/ بغدادعزا مدير بلدية الكرادة سمير رحيم خلال، الخميس، عزوف المواطنين عن المجيئ الى المنطقة بسبب "البسطات" والعشوائيات، داعيا اصحابها الى الاستجابة لانذار امانة بغداد ورفعها، فيما هدد بازالتها خلال الحملة التي ستبدء السبت المقبل.

وقال رحيم في مؤتمر صحفي عقده في منطقة الكرادة وحضرته الخليج 365، "وجهنا من خلال المراكز البلدية انذارات بخصوص المحلات المتجاوزة والعشوائات وكانت الاستجابة غير موفقة".



وأضاف رحيم، أن "اغلبية المواطنين يعزفون مجيئهم الى الكرادة بسبب البسطات والعشوائيات"، داعيا، المواطنين الى "الاستجابة لانذار الأمانة الأخير ورفع العشوائيات والبسطات، فاذا لم تتم الاستجابة سنضطر لازالتها".

وأوضح، أنه "تم تبليغ المراجع العليا بخصوص حملة رفع التجاوزات التي ستبدا يوم السبت المقبل، ومبدئيا الحملة مستمرك ثلاثة اشهر، واذا تطلب الامر سنطالب بالتمديد".

