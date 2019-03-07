حمودي: لم يعد لداعش مكانا ولا ملاذا على ارضنا

الخليج 365/ بغداداعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق همام حمودي، الخميس، ان تنظيم "داعش" لم يعد له مكانا وملاذا في العراق، فيما دعا القوات الأمنية والحشد إلى مزيد من اليقظة والحذر.

وقال حمودي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نعزي أسر شهداء الحشد الذين سقطوا خلال الهجوم الغادر في مخمور، ونبتهل لله ان يتغمد أرواحهم بالجنة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".



واكد حمودي، أنه "لم يعد مكان لداعش على أرضنا، فقد هزم في العراق وسوريا، وكل المحاولات اليائسة لخلاياه النائمة، ستواجه من قبل حشدنا وقواتنا الأمنية بقبضة من حديد، كما لن يجد في المناطق المحررة ملاذا آمنا بعد كل ما ارتكبه من جرائم بحق أبنائها ودمار بمدنها".

ودعا حمودي، القوات الأمنية والحشد إلى "مزيد من اليقظة والحذر، ومواصلة اجتثاث بقايا الإرهاب وحفظ أمن الاهالي، وعدم التهاون في مسؤوليتهم".

