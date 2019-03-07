نائبة تدعو لانصاف المرأة ومنحها دور اكبر بالمناصب التنفيذية

الخليج 365/ بغداددعت النائبة عن تحالف سائرون ايناس المكصوصي، الخميس، لانصاف المرأة بالمناصب السيادية والتنفيذية داخل العملية السياسية في العراق، فيما اشارت الى ان هناك العديد من القوانين التي شرعت لانصاف المرأة لكنها بحاجة الى تفعيل على ارض الواقع.

وقالت المكصوصي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تتعلق بالمرأة ودورها ضمن المجتمع لكنها بحاجة الى تفعيل وترجمة على ارض الواقع"، مبينة ان "هناك العديد من المناصب التنفيذية نشعر انها محسومة مسبقا للرجال دون اعطاء المراة فرصة لمشاكرة الرجل في التصدي للمنافذ المهمة".



واضافت المكصوصي، ان "المرأة لها دور كبير في عدة ميادين وخاصة في المجتمع العراقي لكن هنالك نظرة قد تكون شرقية حددت ادوار المرأة في جوانب معينة حجمت دورها لكنها رغم ذلك لها تاريخ كبير وينبغي ان يكون لها دور اكبر بالساحة العراقية"، لافتة الى ان "العنصر النسوي بالعموم داخل مجلس النواب وبوجود لجنة المرأة سناخذ دورا مهما في تقديم كل مايهم ويخدم المرأة".

واكدت المكصوصي، ان "المرأة في مجال المناصب التنفيذية والسادية تكاد تكون محددة بعض الشيء وهنا تقع نقاط الضعف التي توجه للسلطة التنفيذية خاصة ان المرأة هي نصف المجتمع واكثر من ذلك، بالتالي ينبغي ان تمنح ادوارا اكبر وهي دعوة من قبلنا للسلطة التنفيذية والرجال لمنح المرأة دور اكبر كونها قادرة على منافسة الرجل وتحقيق الافضل للشعب العراقي".

يشار الى ان اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

