مقررة البرلمان تدعو لمنح ربع المناصب للمرأة وتؤكد أهمية قانون العنف الأسري

الخليج 365/ بغداددعت مقررة مجلس النواب خديجة علي، الخميس، إلى منح 25% من المناصب الحكومية إلى المرأة، وفيما أكدت على أهمية تشريع قانون العنف الأسري، اعتبرت أن القانون "سيردع كل من يحاول التجاوز" على المرأة.

وقالت علي في حديث لـ الخليج 365، إن "المرأة بالمجتمع العراقي لم تُنصف مطلقا رغم أنها تمثل أكثر من نصف المجتمع، فهي الأم والعاملة ومربية الأجيال وتتحمل مسؤولية بيتها أكثر من الرجل، كما شاركت أخوانها بالحشد والجيش والشرطة في ساحات القتال وقدمت التضحيات الكبيرة".



وأشارت، إلى أن "المراة كمناصب سيادية في الرئاسات الثلاث لم تُنصف ولم تحتل أية مكانة وكان فقط منصب مقررة البرلمان هو المنصب الوحيد، كما أن الكابينة الوزارية بهذه الحكومة حتى اللحظة لا توجد فيها أي وزيرة، وحتى أن منحت حقيبة واحدة فهي أيضا قليلة جداً ولا توازي حصتها".

وأضافت علي، أن "حصة المرأة في مجلس النواب هي 25%، وينبغي أن تكون نفس الحصة بالسلطة التنفيذية كأبسط مستوى إنصاف رغم أنها تستحق النصف كونها نصف المجتمع".

وتابع، أن "هناك العديد من القوانين التي ينبغي تشريعها وخاصة قانون العنف الأسري الذي يمس المرأة بالصميم لتزايد حالات التعنيف ناهيك عن فتيات صغيرات نراهن يتسولن بالشارع، وهناك متاجرة بهن وهو أمر ينبغي التصدي له بقوة، فالبنت والمرأة لم تحصلا على حقوقهما وينبغي أن يشرع قانون يحمي تلك الشريحة الأساسية ويعاقب من يوجه الإهانة لها".

وأكدت مقررة مجلس النواب، أنه "وضمن دورنا التشريعي سنعمل على تركيز جهودنا لتشريع قانون العنف الأسري بالمرحلة التشريعية المقبلة ليكون خطوة بسيطة للدفاع عن حقوق المرأة وردع من يحاول التجاوز عليهن".

