عبد المهدي يتفقد محطة الديوانية الغازية

الخليج 365/ بغدادوصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، إلى محافظة الديوانية وتفقد محطة المحافظة الغازية.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، إن الأخير "تفقد محطة الديوانية الغازية، واطلع بعد وصوله المحافظة اليوم على إعمال الإدامة والصيانة والتطوير الجارية فيها".

وأضاف مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن رئيس الوزراء "التقى بالمشرفين والعاملين في المحطة، وأثنى على جهودهم في توفير الطاقة الكهربائية".

