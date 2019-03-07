بالفيديو.. إيوان كسرى على وشك الانهيار.. ونائب يطالب "بتدخل فوري"

الخليج 365/ بغدادحذر نائب عن ائتلاف العراقية، الخميس، أن إيوان كسرى في قضاء المدائن بدأ بالانهيار ، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة ومنظمة اليونسكو إلى التدخل الفوري لإنقاذ هذا المعلم التأريخي المهم.

كما زود النائب الخليج 365، مقطع فيديو يظهر الاهمال الذي يعانيه النصب التاريخي واشارات الانهيار.

وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "إن ليلة امس تعرض جزء من إيوان كسرى إلى الانهيار وهنالك أجزاء أخرى معرضة للانهيار في اي لحظة".



ودعا الشمري رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة ومنظمة اليونسكو إلى التدخل الفوري لإنقاذ هذا المعلم التأريخي ألمهم الذي يبلغ عمره أكثر من ألف وخمسمائة سنة".

يذكر ان إيوان كسر يعرف محليأ هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى آنوشروان، يقع جنوب مدينة بغداد في موقع مدينة قطسيفون الواقعة في منطقة المدائن التابعة إداريا الى العاصمة بغداد.

