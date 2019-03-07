انقلاب صهريج من كركوك يتسبب بقطع جزئي لطريق حيوي بالبصرة

الخليج 365/ البصرةأفاد شهود عيان في البصرة، الخميس، بأن صهريجاً محملاً بمادة النفط الأسود انقلب قرب بوابة ميناء خور الزبير وتسبب بعرقلة حركة المرور على طريق حيوي.

وقال الشهود في حديث لـ الخليج 365، إن "صهريجاً مسجل مرورياً في كركوك انقلب قرب بوابة ميناء خور الزبير في البصرة وتسربت منه كمية من النفط الأسود"، مبينين أن "الصهريج تسبب انقلابه بعرقلة مرور السيارات على الطريق المؤدي الى الميناء".



ولفتوا الى أن "الحادث لم يتسبب بأي إصابات"، مضيفين أن "جهوداً بدأت لإزاحة الصهريج عن الطريق".

يذكر أن محافظة البصرة تشهد على نحو يومي وقوع حوادث سير بعضها تسفر عن وفيات، وأفدح تلك الحوادث تحصل على الطرق التي تربط مركز المحافظة بالأقضية والنواحي، ومنها ما يعرف بـ"طريق الموت" الذي يمتد الى ناحية أم قصر.

