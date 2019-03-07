نائب: قرار خروج القوات الاجنبية سيمضي بالاغلبية داخل قبة البرلمان

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الخميس، ان قرار خروج القوات الاجنبية من العراق لا تراجع عنه وسيمضي بالتصويت بالاغلبية داخل قبة البرلمان بغض النظر عن الاصوات الرافضة له، فيما اشار الى ان العراق اعلنها في مناسبات عديدة انه يرفض سياسة المحاور او ان تكون اراضينا ساحة للصراعات.

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "قرار خروج عمل القوات الاجنبية هو خطوة لا تراجع عنها وسنعمل بكل قوة داخل مجلس النواب على تمريره في اقرب وقت ممكن بعد بداية الفصل التشريعي الثاني"،مبينا ان "العراق اكد وفي مناسبات عديدة انه يرفض ان يكون ضمن سياسة المحاور اوقاعدة للاعتداء على دول الجوار وساحة للصراعات بين واشنطن ودول اخرى بالمنطقة".



واضاف البلداوي، ان "رفض خروج القوات الاجنبية من بعض الاطراف هو جزء من العملية الديمقراطية ونحترم جميع تلك الاصوات ونعتقد ان هذا الرفض له اسباب عديدة ومختلفة مابين مصالح او ضغوطات تمارسها واشنطن على تلك الاطراف"،لافتا الى ان "القرار سيمضي بالاغلبية داخل قبة البرلمان ولانعتقد ان الاصوات القليلة الرافضة ستؤثر على تمريره باي شكل من الاشكال".

واكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن محافظة الانبار فالح العيساوي، امس الاربعاء، ان تواجد التحالف الدولي بالعراق من مصلحة البلد على عدة محاور ، فيما اشار الى ان اخراج تلك القوات سيعطي رسالة سلبية للمجتمع الدولي.

وكان النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري اكد، الاثنين 11 شباط 2019، ان هنالك طلبا مقدما الى رئاسة البرلمان موقعا من 77 نائب لاعادة النظر بالاتفاقية الستراتيجية مع واشنطن بما يحدد عدد الجنود والواجبات التي تقوم بها داخل العراق.

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاحد 3 شباط 2019، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

