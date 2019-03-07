الكعبي يدعو إلى توفير الدعم والحماية للمرأة العراقية

الخليج 365/ بغداددعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس، إلى ضرورة توفير الحماية والدعم للمرأة للعراقية، معتبراً أن المرأة العراقية ستبقى رمزاً للإخلاص والصبر والتضحية.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي شارك في الاحتفالية المركزية بيوم المرأة العالمي، والمقامة برعاية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وتحت شعار الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة تنمية مستدامة".



وأضاف البيان، أن "الكعبي أثنى على دور الحكومة والمنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية في ترسيخ العديد من المبادئ التي ركزت على دعم المرأة العراقية التي عانت طويلا جراء الحروب والصراعات، عبر قوانين توفر الحماية لها وتعزز مكانتها المجتمعية".

وأكد الكعبي، وفقاً للبيان، أن "ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية أمر جيد مقارنة ببلدان أخرى إقليمية أو عربية لكننا نسعى لتحقيق الأكثر للمرأة العراقية التي كانت وستبقى رمزا للإخلاص والصبر والتضحية".

وتابع، أن "العراق يعد من البلدان الرائدة في مجال تشريع القوانين التي تصب في صالح المرأة، لكن هناك خلل في تنفيذ هذه القوانين، وعلى السلطات الثلاثة العمل سوية في تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة والأهم من ذلك الإسراع بإقرار مشروع مناهضة العنف ضد الأسرة".

وأشار إلى أن "العراق بات نموذجا حقيقيا بتعزيز دور المرأة الريادية في كافة المجالات، وعلينا العمل لزيادة هذه المساحة تدريجيا، مما يتطلب عملية تثقيف بعضها موجه للمجتمع، والاخر للجهات التي تنظم المجتمع وبخاصة رؤساء الكتل السياسية بهدف منح دور اكبر للمرأة العراقية التي اثبتت جدارتها في الادارة والقيادة".

