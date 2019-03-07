مسؤولة كندية تؤكد حرص حكومتها على المساهمة بالتنمية في النجف

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، تطلعه لتعاون مشترك مع الحكومة الكندية، فيما اشارت مسؤولة في السفارة الكندية حرص حكومتها على المساهمة في تنمية مختلف القطاعات بالمحافظة.
وقال مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير "استقبل السكرتير السياسي الاول للسفارة الكندية في العراق زينب علييف حيث جرى خلال اللقاء مناقشة ملفات السياسة في العراق ودور المحافظة في تنمية الاعمار والاستثمار وحرص الحكومة المحلية على الرقي بواقع جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصحية والعلمية والخدمية".
واكد الياسري ان "النجف الاشرف مدينة مستقرة امنية وهذا التميز يتيح الفرصة للشركات العالمية للاستثمار فيها وفتح فروع لشركاتها"، مشيرا اننا "نتطلع ليكون هناك تعاون مشترك بين الحكومة المحلية في النجف الاشرف والحكومة الكندية للاستفادة من الخبرات في مجالات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة وعكس تجاربهم على مؤسسات المحافظة للرقي بها" .
من جانبها رحبت السفيرة الكندية بحفاوة الاستقبال مؤكدة على "حرص الحكومة الكندية على التعاون مع الحكومة المحلية في النجف الاشرف والمساهمة في تنمية القطاعات المختلفة فيها".
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