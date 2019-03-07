اعتقال متهمين بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات في البصرة

الخليج 365/ بغدادأعلنت المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الخميس، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات في محافظة البصرة.

وقال معن، إن "مفارز استخبارات قيادة حدود المنطقة الرابعة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وضمن حملة إلقاء القبض على تجار المخدرات، وبعد ورود معلومات استخباراتية ومتابعة لمدة أسبوع تلقي القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهودفي منطقة الفاو في البصرة وبحوزتهما كميات كبيرة من الحبوب المخدرة".



وأضاف معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "العملية تمت بعد نصب كمين بحري وبري محكم لهما".

يذكر أن القوات الأمنية في محافظة البصرة ألقت القبض في غضون العامين الحالي والسابق على آلاف المتهمين بتعاطي وتجارة وتهريب المواد المخدرة، وأكثرها شيوعاً وانتشاراً مادة (الكرستال)، إضافة الى مادة (الحشيش).

