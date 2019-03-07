بالفيديو النجف تعمل على تنشئة جيل جديد بعيداً عن التكنلوجيا

افتتحت في محافظة النجف دار ثقافية خاصة بالاطفال في خطوة تهدف الى تنشئة جيل جديد بعيداً عن التكنلوجيا الحديثة , وشهدت الدار اقبالاً كبيرا من قبل الاطفال هناك .

كل ما يحتاجه الطفل للقراءة وتنمية عقله ماعدا التكنلوجيا الحديثة وفرته دار ثقافية متخصصة بثقافة الأطفال افتتحت مؤخرا في النجف بهدف إعادة هذه الشريحة الى عالمها الحقيقي .

علي القاسمي , مدير دار الأطفال , افتتحنا هذا اليوم المعرض الدائم لكتاب الطفل هذا المعرض يضم خمسمئة عنوان مختلف في عده مجالات وكذلك العاب الذكاء الهدف منه هو تنميه المواهب وتحبيب القراءه للطفل كذلك فتحنا اليوم النادي الثقافي للطفل ويحتوى على سينما ومسرح دمى ومجموعه من النشاطات لتنمية مواهب الأطفال .



حيدر نصار . رئيس لجنة رعاية الطفولة في النجف . اعتقد هو الوحيد في محافظه النجف الاشرف كتخصص حول قضايا الطفل وعدنا نقص كبير في هذه المواضيع الترفيهيه الساحات الخضراء الان أصبحت كلها مناطق استثماريه المستفيد منها فقط المستثمر اما الأطفال العوائل فهي غير مستفيده من هذا الا الجزء القليل

وشهدت الدار اقبالا كبيراً من قبل الاطفال الذين اندمجوا مع القصص الملونة والعاب الذكاء , وهي خطوة تأتي في وقت تغيب فيه المبادرات الحكومية من هذا النوع .

زينب الياسري / ولي امر طالب . نتمنى من كل الجهات كل المؤسسات اللي تعنى بمجال الطفوله انو تهتم بهذا المجال وتنمي هذي الألعاب الفكريه اللي بيها جانب تربوي وتعليمي جانب ترفيهي أيضا واسعارها جدا زهيده مقارنه بالاجهزه والألعاب الالكترونيه

عقيل حاجم ., معلم . الكثير الان من مدارسنا مبتعده عن النشاطات اللاصفيه الي كانت موجوده قديمه هذا النشاطات تثقف توعي الطفل تخلي بالطريق الصحيح لان الطفل عنده مستوى من التعليم يمل من التعليم المنهجي الحكومي

طفل . حلوات المجلات بس احنا نستعمل الموبايل اكثر لان بي العاب حلوات

وبتراجع الفعاليات الفنية الموجهة للأطفال خلال السنوات الأخيرة وطغيان التكنولوجيا الحديثة تسود ثقافة جديدة قد لاتخلو من العنف والجهل يحاول البعض مواجهتها عبر تنشئة الطفل بصورة سليمة .

