جنايات نينوى: الاعدام لارهابي عمل ضمن مفرزة امنية لعصابات داعش

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات نينوى، الخميس، حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق "إرهابي" عمل ضمن مفرزة أمنية لتنظيم "داعش" في الشرقاط.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها بالإعدام بحق الإرهابي والذي عمل ضمن مفرزة أمنية لعصابات داعش الإرهابية في مدينة الشرقاط لغرض محاسبة المخالفين للتنظيم الإرهابي".



وأضاف المركز، أن "الإرهابي من سكنة مدينة الموصل ودخل دورة في أصول الدين والعقيدة للتنظيم كما دخل دورة لتعلم القتال"، مشيراً إلى أن "المحكمة اصدرت حكمها استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".