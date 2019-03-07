رئيس لجنة الصحة النيابية: كافة مطالب الاطباء مشروعة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، الخميس، عزمه النظر بمطالب الكوادر الصحية، مبينا ان كافة المطالب المقدمة من قبل الاطباء تعد مشروعة.

وقال الجبوري في بيان تلفت الخليج 365 نسخة منه إنه "تم عقد اجتماع في قاعة المركز العام لنقابة اطباء العراق بحضور نقيب الاطباء عبد الامير محسن حسين وعدد من الاطباء، وجرى خلال القاء استعراض مطالب التي قدمت من قبل الكوادر الصحية".



واكد الجبوري خلال البيان انه "ستعمل شخصيا على تحقيقها ومتعابتها بشكل شخصي، مبينا أنه "سيتم اتخاذ الخطوات العلمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبدء بحل هذه المشاكل، لافتا الى ان "كافة المطالب المقدمة من قبل الاطباء تعد مشروعة

يذكر أن الكوادر الصحية طالبت في وقت سابق برفع التسكين في الرواتب وزيادة الخطورة من ٥٠% إلى ٨٠% وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي.